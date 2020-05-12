Власти Египта перечислили местным банкам 190 миллионов долларов для оказания поддержки отелям и туристическим фирмам в период пандемии коронавируса и острого кризиса туристической отрасли.
Деньги помогут отелям и турфирмам покрыть операционные расходы, а также выплатить зарплаты сотрудникам. Банки будут выдавать кредиты под 5% годовых на срок до трех лет. Льготный период кредита продлен до 1 мая 2021 года.
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