Власти Египта начали оказывать финансовую поддержку отелям

Власти Египта перечислили местным банкам 190 миллионов долларов для оказания поддержки отелям и туристическим фирмам в период пандемии коронавируса и острого кризиса туристической отрасли.

Деньги помогут отелям и турфирмам покрыть операционные расходы, а также выплатить зарплаты сотрудникам. Банки будут выдавать кредиты под 5% годовых на срок до трех лет. Льготный период кредита продлен до 1 мая 2021 года.