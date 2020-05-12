Новый прирост заболевших коронавирусом за сутки вывел Россию на второе место в мире. Речь идет о количестве инфицированных.
Так, на первом месте остается США. А вот Испания и Россия поменялись местами. Теперь Россия, где подтверждено 232 243 случая заболевания, на втором месте. В Испании известно о 227 436 случая заражения.
В России за сутки выявлено 10 899 новых инфицированных. 107 человек скончались. Всего жертвами стали 2 116 россиян. За последние 24 часа медики провели 168 тысяч тестов на COVID-19, под наблюдением врачей остаются 251 тысяча человек.
Новые случаи инфицирования зарегистрированы в 83 регионах России. Больше всего их Москве. В столице выявлено 5392 новых коронавирусных больных. В Подмосковье — 1063, в Нижегородской области — 354, в Санкт-Петербурге — 339. Сложная ситуация также в Красноярском крае, Свердловской области и Дагестане.
Ранее сообщалось, что Россия занимает третье место в мире по числу инфицированных.
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