Саудовская Аравия переходит в режим жесткой экономии

В 2020 году правительство Саудовской Аравии планирует сократить расходы более чем на 100 миллиардов риалов. После резкого обвала цен на нефть власти страны начали жестко сокращать финансирование всех правительственных министерств и ведомств.

Большинство правительственных программ и проектов также были заморожены либо полностью приостановлены. С 1 июля в стране отменили выплату прожиточного пособия в размере 270 долларов. А с 1 июня власти страны повысили НДС в три раза — с 5% до 15%.