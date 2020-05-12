В 2020 году правительство Саудовской Аравии планирует сократить расходы более чем на 100 миллиардов риалов. После резкого обвала цен на нефть власти страны начали жестко сокращать финансирование всех правительственных министерств и ведомств.
Большинство правительственных программ и проектов также были заморожены либо полностью приостановлены. С 1 июля в стране отменили выплату прожиточного пособия в размере 270 долларов. А с 1 июня власти страны повысили НДС в три раза — с 5% до 15%.
"Объявленные сегодня очень жесткие меры необходимы", — отметил министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан.
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