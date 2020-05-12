Один из роддомов Киргизии закрыли из-за вспышки коронавируса

Крупный роддом закрыли в Бишкеке. В нем произошла вспышка коронавируса.

В Клиническом родильном доме Национального центра охраны материнства и детства выявили сразу восемь инфицированных пациентов и сотрудников.

"Клинический родильный дом НЦОМиД с 10 мая по 25 мая временно приостановил прием беременных и рожениц. На период карантина беременных и рожениц, которые должны были поступить в роддом НЦОМиД, будут принимать другие родильные дома столицы согласно графику. Все преждевременные роды и роженицы с регионов перенаправляются в перинатальный центр Бишкека", — заявил представитель оперативного штаба Киргизии.

Все медики и роженицы проверены на коронавирус

Сейчас в роддоме находятся 64 женщины и 47 новорожденных.

В Киргизии зарегистрировано 1037 случаев коронавируса. Среди них 241 — врачи и медработники. Жертвами опасного заболевания стали 12 человек.

В стране из-за коронавируса пришлось отменить ряд праздничных масштабных мероприятий, в том числе 10-летие Апрельской революции, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также власти страны отложили запланированные реформы.