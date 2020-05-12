Вторая волна коронавируса начинает разрастаться в Южной Корее. В начале мая здесь за сутки регистрировалось до 10 новых случаев, 6 мая их не было вовсе. Но с 8 мая начался активный рост, накануне в стране было выявлено уже 35 новых инфицированных.
Новая вспышка заболевания вынудила власти вновь отложить возобновление учебного процесса.
"Министерство образования объявляет, что начало занятий с посещением школ для учащихся третьих классов старшей школы перенесено с 13 мая на 20 мая, начало обучения остальных классов также отложено на неделю", — сообщило профильное ведомство.
С 9 апреля школьники в Южной Корее обучаются онлайн, однако и педагоги, и родители отмечают, что уровень образования снизился. При этом ребятам нужно готовиться к выпускным экзаменам и поступлению в вузы.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Южной Корее удалось достаточно быстро победить коронавирус. Это получилось, благодаря массовому тестированию граждан на COVID-19, использованию мобильных технологий для отслеживания контактов инфицированных, надежной защите медицинского персонала, концентрации внимания на людях с тяжелыми формами коронавируса, качественной работе с гражданами и подробном разъяснении опасности вируса.
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