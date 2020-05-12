В Бундестаге предложили снять санкции с России

Отменить санкции в отношении России и Крыма предлагает депутат Бундестага. ПО мнению члена международного комитета Вальдемара Гердта, ограничения мешают выстраиванию международных отношений.

Он предлагает снять санкции и наладить полноценный контакт с Крымом.

"Пандемия меняет наш мир и всю систему международных отношений. Мы обязаны создавать пространство безопасности, в котором не должно быть места санкциям. Мы работаем над отменой санкций в отношении России и Крыма. Сегодня уже всем очевидно, что эти санкции незначительны и не нужны. Мы будем делать все для снятия этих санкций, чтобы сообща преодолевать все трудности", — подчеркнул депутат Бундестага.

Напомним, что санкции введены в 2014 году, когда Крым вернулся в состав России из-за ухудшения ситуации на Украине.

Ранее с предложением снять ограничительные меры в отношении России выступал депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд. Он подчеркнул, что на фоне ситуации с коронавирусом Россия "продемонстрировала высокую степень солидарности и сочувствия в международном сообществе".