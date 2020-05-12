Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

АР: даже один пациент с COVID - угроза для больниц Украины

Мир

Медицина Украины сегодня — это:

  • Работники в самодельных защитных масках и костюмах, с полиэтиленовыми пакетами поверх обуви.
  • Больница, рассчитанная на 150 больных коронавирусом, в настоящее время лечит 250 человек.
  • Отсутствие системы фильтрации, которая вынуждает проводить вскрытия на улице, под деревьями, а не в больничном морге.

Большой материал, посвященный проблемам здравоохранения в Незалежной, и тому, каким чудом врачи там еще борются с коронавирусом, опубликован сегодня агентством АР.

Что пишут?

Проблемная система здравоохранения Украины была перегружена COVID-19 несмотря на то, что по официальной статистике, в стране не так уж и много случаев заражения:

  • 15 648 инцидентов инфицирования;
  • 408 смертей.

Но проблема есть. Хотя и скрывается

Тысячи украинцев, которые были на заработках в Европе, вернулись домой во время пандемии, и некоторые из них принесли с собой вирус.

По мере того как пациенты COVID-19 наполняют больницы, врачи и медсестры должны покупать себе защитную одежду или использовать импровизированное оборудование. Многие из них заболевают:

  • на долю медицинских работников приходится около пятой части всех случаев заболевания коронавирусом на Украине.

Николай Шарахлицкий, анестезиолог главной больницы города Черновцы:

"В городе с населением 266 тысяч человек нет стационарного аппарата искусственной вентиляции легких. Но есть 250 коек для коронавирусных больных".

Кризис не мог бы ударить в худшее для Украины время

Коррупционная экономика страны была истощена шестью годами войны на востоке, и год назад администрация президента Владимира Зеленского унаследовала разваленное предшественником здравоохранение.

Начатые еще Порошенко реформы урезали государственные субсидии, оставив работников больниц низкооплачиваемыми и плохо оснащенными.

"Коронавирус показал, какая это была медицинская реформа: больницы не готовы, не хватает коек для инфицированных пациентов, зарплаты очень низкие, медицинская инфраструктура отсутствует, — сказал Зеленский в интервью АР. — У нас даже не было тысячи вентиляторов в рабочем состоянии в стране с населением более 40 миллионов человек. Это просто позор."

"Все люди сбежали, и те, кто остался, работают на пределе своих возможностей из-за этой реформы", — цитирует АР слова Ивана Венджиновича, 51-летнего терапевта из города Почаева на западе Украины.

Власти намерены смягчать карантин, а врачи — против

Зная о проблемах в области здравоохранения, 12 марта власти начали строгую изоляцию от коронавируса, дополненную полицейскими патрулями и жесткими ограничениями на использование общественного транспорта.

Фермеры, бизнесмены и другие лица требуют смягчения правил, и правительство пошло им навстречу.

Однако врачи опасаются, что это приведет к новой волне заражения.

"Вы можете видеть эту печальную картину нашей готовности, и это происходит на четвертом месяце эпидемии, — сказал д-р Олег Стецюк, патологоанатом из западного города Тернополя. — Они не дают нам ни копейки на улучшение санитарных условий".

Кстати, Стецюк проводит вскрытия пациентов, убитых вирусом, на открытом воздухе за больницей, потому что в морге нет надлежащей системы фильтрации воздуха и воды.

"Украина была совершенно не готова к эпидемии, и это большой вопрос, готова ли она сейчас", — сказал он, добавив, что власти отклонили его просьбу предоставить палатку для вскрытия, сославшись на нехватку средств.

На медицину денег нет!

Зеленский пообещал пересмотреть реформы, заявив, что в противном случае это может привести к закрытию более 300 больниц, оставив без работы 50 тысяч медицинских работников.

"Кроме медиков, отличных профессионалов, которые являются одними из лучших в мире, — у нас больше ничего нет", — сказал он.

Президент не уточнил, каким образом он мог бы увеличить субсидии больному сектору здравоохранения в стране, испытывающей нехватку наличных средств и сильно зависящей от займов Международного валютного фонда и других глобальных кредиторов.

По материалу агентства Associated Press

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы украина больницы медицина коронавирус агентство ар владимир зеленский реформы здравоохранения
Новости Все >
В Бундестаге предложили снять санкции с России
Два бомбардировщика, разбившихся в 1942 году, нашли в Хабаровском крае
Плющенко анонсировал новые громкие переходы в его академию
Ношение масок в общественном транспорте Москвы стало обязательным
Феттель покинет "Феррари" в конце года
АР: даже один пациент с COVID - угроза для больниц Украины
Еще 55 москвичей скончались от коронавируса
СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице Санкт-Петербурга
UFC назвал гонорары Фергюсона, Гэтжи и Олейника
После 22 мая на Украине опять продлят карантин
Последние материалы
СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице Санкт-Петербурга
Как узнать вундеркинда?
UFC назвал гонорары Фергюсона, Гэтжи и Олейника
После 22 мая на Украине опять продлят карантин
В Роскосмосе оценили вероятность существования внеземной жизни
Первый пациент скончался от коронавируса в Карелии
Do-335: истребитель-неудачник
Собака-робот блюдет за социальным дистанцированием в парке Сингапура
Не платил налоги — не обращайся за помощью
Пожар в больнице: погибли пятеро пациентов, подключенных к ИВЛ
Популярное
Российский шоу-бизнес
Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы

Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.

Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы
Работающим пенсионерам могут снизить пенсии
Общество
Работающим пенсионерам могут снизить пенсии
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Общество
Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 5700 рублей
Любовь Степушова Коронавирус показал, чего стоит суверенитет России Любовь Степушова Игорь Буккер Кто пытается украсть у нас Великую Победу? Игорь Буккер Василий Амирджанов Гитлер в героях войны и "Скакалки Победы" Василий Амирджанов
Комментарии
Россия получает бронзу по числу зараженных коронавирусом
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Никулин: у коронавируса нет природного резервуара
Украинцы не поддаются переформатированию по "европейской формуле"
Александр Бузгалин: со﻿циальные достижения мира — результат Ленинского Октября
"Право на ремонт": почему американские военные не могут починить собственные машины
Уже три человека претендуют на место президента Белоруссии
Армия США нуждается в браслете, определяющем COVID-19
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
"Право на ремонт": почему американские военные не могут починить собственные машины
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Коронавирус показал, чего стоит суверенитет России
Пропускная системы вычислит неплательщиков налогов
Пропускная системы вычислит неплательщиков налогов
Пропускная системы вычислит неплательщиков налогов
Пропускная системы вычислит неплательщиков налогов
Пропускная системы вычислит неплательщиков налогов
Пропускная системы вычислит неплательщиков налогов
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Пропускная системы вычислит неплательщиков налогов
"Право на ремонт": почему американские военные не могут починить собственные машины
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ