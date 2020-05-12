АР: даже один пациент с COVID - угроза для больниц Украины

Медицина Украины сегодня — это:

Работники в самодельных защитных масках и костюмах, с полиэтиленовыми пакетами поверх обуви.

Больница, рассчитанная на 150 больных коронавирусом, в настоящее время лечит 250 человек.

Отсутствие системы фильтрации, которая вынуждает проводить вскрытия на улице, под деревьями, а не в больничном морге.

Большой материал, посвященный проблемам здравоохранения в Незалежной, и тому, каким чудом врачи там еще борются с коронавирусом, опубликован сегодня агентством АР.

Что пишут?

Проблемная система здравоохранения Украины была перегружена COVID-19 несмотря на то, что по официальной статистике, в стране не так уж и много случаев заражения:

15 648 инцидентов инфицирования;

408 смертей.

Но проблема есть. Хотя и скрывается

Тысячи украинцев, которые были на заработках в Европе, вернулись домой во время пандемии, и некоторые из них принесли с собой вирус.

По мере того как пациенты COVID-19 наполняют больницы, врачи и медсестры должны покупать себе защитную одежду или использовать импровизированное оборудование. Многие из них заболевают:

на долю медицинских работников приходится около пятой части всех случаев заболевания коронавирусом на Украине.

Николай Шарахлицкий, анестезиолог главной больницы города Черновцы:

"В городе с населением 266 тысяч человек нет стационарного аппарата искусственной вентиляции легких. Но есть 250 коек для коронавирусных больных".

Кризис не мог бы ударить в худшее для Украины время

Коррупционная экономика страны была истощена шестью годами войны на востоке, и год назад администрация президента Владимира Зеленского унаследовала разваленное предшественником здравоохранение.

Начатые еще Порошенко реформы урезали государственные субсидии, оставив работников больниц низкооплачиваемыми и плохо оснащенными.

"Коронавирус показал, какая это была медицинская реформа: больницы не готовы, не хватает коек для инфицированных пациентов, зарплаты очень низкие, медицинская инфраструктура отсутствует, — сказал Зеленский в интервью АР. — У нас даже не было тысячи вентиляторов в рабочем состоянии в стране с населением более 40 миллионов человек. Это просто позор."

"Все люди сбежали, и те, кто остался, работают на пределе своих возможностей из-за этой реформы", — цитирует АР слова Ивана Венджиновича, 51-летнего терапевта из города Почаева на западе Украины.

Власти намерены смягчать карантин, а врачи — против

Зная о проблемах в области здравоохранения, 12 марта власти начали строгую изоляцию от коронавируса, дополненную полицейскими патрулями и жесткими ограничениями на использование общественного транспорта.

Фермеры, бизнесмены и другие лица требуют смягчения правил, и правительство пошло им навстречу.

Однако врачи опасаются, что это приведет к новой волне заражения.

"Вы можете видеть эту печальную картину нашей готовности, и это происходит на четвертом месяце эпидемии, — сказал д-р Олег Стецюк, патологоанатом из западного города Тернополя. — Они не дают нам ни копейки на улучшение санитарных условий".

Кстати, Стецюк проводит вскрытия пациентов, убитых вирусом, на открытом воздухе за больницей, потому что в морге нет надлежащей системы фильтрации воздуха и воды.

"Украина была совершенно не готова к эпидемии, и это большой вопрос, готова ли она сейчас", — сказал он, добавив, что власти отклонили его просьбу предоставить палатку для вскрытия, сославшись на нехватку средств.

На медицину денег нет!

Зеленский пообещал пересмотреть реформы, заявив, что в противном случае это может привести к закрытию более 300 больниц, оставив без работы 50 тысяч медицинских работников.

"Кроме медиков, отличных профессионалов, которые являются одними из лучших в мире, — у нас больше ничего нет", — сказал он.

Президент не уточнил, каким образом он мог бы увеличить субсидии больному сектору здравоохранения в стране, испытывающей нехватку наличных средств и сильно зависящей от займов Международного валютного фонда и других глобальных кредиторов.

По материалу агентства Associated Press