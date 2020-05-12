После 22 мая на Украине опять продлят карантин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что текущий карантин, действующий в стране до 22 мая, будет продлен после этой даты. По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране находится на пике заболеваемости коронавирусом.