Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что текущий карантин, действующий в стране до 22 мая, будет продлен после этой даты. По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране находится на пике заболеваемости коронавирусом.
"Карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", — сообщил Шмыгаль.
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