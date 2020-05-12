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Как не пустить COVID в страну: противовирусный тоннель для иностранцев

Мир

Власти мексиканского города Ногалес, расположенного на границе со штатом Аризона (США), придумали, как обезопасить население от проникновения коронавируса "с той стороны".

Для этого на пограничных пунктах установлены "дезинфицирующие туннели", проходить через которые должны все покидающие США.

На мексиканской стороне двух крупных пограничных переходов водители, прибывающие из Аризоны, должны выйти из своих транспортных средств и войти в надувной туннель, который распыляет на них жидкость с очистительным раствором.

В пресс-релизе правительство Ногалеса заявляет, что очищающий раствор является биоразлагаемым и защищает от "любого вируса или бактерий, включая COVID-19" в течение 24 часов:

"Туннели уменьшают вероятность того, что иностранный гражданин или гражданин этого города, у которого есть симптомы заболевания, заразит других людей на мексиканской стороне".

Предосторожность совсем не лишняя

Мэр пограничного города сообщил мексиканским новостным агентствам, что большинство людей, у которых был положительный тест на COVID-19 в Ногалесе, штат Сонора, недавно вернулись из США.

Статистика:

  • В Аризоне зарегистрировано более 11 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, а число погибших превысило 500 человек. Это третье место в стране.
  • Сонора, Мексика, имеет чуть более 400 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 32 в Ногалесе.

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Темы сша мексика граница коронавирус дезинфицирующий тоннель
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