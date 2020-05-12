Минобороны Норвегии в рамках модернизации радиолокационных систем устанавливают возле городка Варде новое американское оборудование на радар системы "Глобус".
По словам градоначальника, население Варде "нервничает и боится". Боится реакции РФ, чьи самолеты регулярно летают над Баренцевым морем.
"Модернизированный таким образом радар - это заноза в глазу у России. Обострение ситуация исключить нельзя", - заявил мэр города Варде Эрьян Йенсен.
В Министерстве обороны Норвегии напомнили горожанам, что
"Модернизация системы не предполагает изменения миссии до РЛС, а задачи ставятся ранее. Поэтому нет никаких оснований для того, чтобы это увеличило военную напряженность на Севере или угрозу для Варде", - пояснила Марита Исаксен Ванберг, старший советник в Министерстве обороны Норвегии.
Некоторое время назад в норвежских СМИ появились сообщения, что РЛС предназначена для сбора разведывательной информации.
"Мы живем так близко к России, и то, что они (военные) сейчас делают-это чистая война друг против друга. Это просто угроза для города. Это абсолютно ужасно", - говорит Стиг Нильсен, житель Варде.
Ронни Бьерклунд (живет в 200 метрах от станции):
"Во-первых, это провокация по отношению к нашим соседям здесь, на востоке. Во-вторых, мы - мишени для высадки десанта,если вдруг что-то пойдет не так. Это совсем не хорошо".
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