Жители норвежского города боятся реакции России на новый радар

Минобороны Норвегии в рамках модернизации радиолокационных систем устанавливают возле городка Варде новое американское оборудование на радар системы "Глобус".

По словам градоначальника, население Варде "нервничает и боится". Боится реакции РФ, чьи самолеты регулярно летают над Баренцевым морем.

"Модернизированный таким образом радар - это заноза в глазу у России. Обострение ситуация исключить нельзя", - заявил мэр города Варде Эрьян Йенсен.

Чего страшного в радаре?

В Министерстве обороны Норвегии напомнили горожанам, что

система "Глобус" - не "нечто новое",

она стоит в Вардё с 1998 года,

нужна для того, чтобы отслеживать космический мусор.

"Модернизация системы не предполагает изменения миссии до РЛС, а задачи ставятся ранее. Поэтому нет никаких оснований для того, чтобы это увеличило военную напряженность на Севере или угрозу для Варде", - пояснила Марита Исаксен Ванберг, старший советник в Министерстве обороны Норвегии.

Почему возникла паника?

Некоторое время назад в норвежских СМИ появились сообщения, что РЛС предназначена для сбора разведывательной информации.

"Мы живем так близко к России, и то, что они (военные) сейчас делают-это чистая война друг против друга. Это просто угроза для города. Это абсолютно ужасно", - говорит Стиг Нильсен, житель Варде.

Ронни Бьерклунд (живет в 200 метрах от станции):