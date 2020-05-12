Илон Маск возобновляет работу фабрики, несмотря на запрет властей

Илон Маск объявил, что Tesla возобновляет работу на своей фабрике в Северной Калифорнии вопреки приказам местного департамента общественного здравоохранения о карантине из-за коронавируса.

Проблема в том, что фабрика Маска расположена в той части Калифорнии, где действуют более строгие правила карантина, чем в остальной части штата:

там зарегистрирован 2101 случай Covid-19 и 71 летальный исход болезни.

И, несмотря на это в Twitter Илон Маск объявляет:

Для справки:

Закон штата предусматривает штраф в размере до $1000 в день или до 90 дней тюремного заключения за нарушение приказов о медицинском обслуживании.

От "подам в суд", до "лишу бюджет налогов"

Это уже не первая попытка Маска достучаться до чиновников и начать работать. В ход шли даже угрозы "переехать вместе с фабрикой" в другой штат.

скрин twitter.com/elonmusk перевод выполнен автоматически

К слову, напомним, США — мировой лидер как по числу заражений коронавирусом, так и по количеству летальных исходов.