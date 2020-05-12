Илон Маск объявил, что Tesla возобновляет работу на своей фабрике в Северной Калифорнии вопреки приказам местного департамента общественного здравоохранения о карантине из-за коронавируса.
Проблема в том, что фабрика Маска расположена в той части Калифорнии, где действуют более строгие правила карантина, чем в остальной части штата:
И, несмотря на это в Twitter Илон Маск объявляет:
Для справки:
Закон штата предусматривает штраф в размере до $1000 в день или до 90 дней тюремного заключения за нарушение приказов о медицинском обслуживании.
Это уже не первая попытка Маска достучаться до чиновников и начать работать. В ход шли даже угрозы "переехать вместе с фабрикой" в другой штат.
скрин twitter.com/elonmusk перевод выполнен автоматически
К слову, напомним, США — мировой лидер как по числу заражений коронавирусом, так и по количеству летальных исходов.
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