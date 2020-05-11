Сразу три человека подали документы на участие в президентских выборах. Работу по подготовке к голосованию начала центральная избирательная комиссия Белоруссии.
Все три кандидата на пост главы республики являются беспартийными, но активно поддерживают представителя оппозиции Николая Статкевича. Он обещал, что в выборах будут участвовать "кандидаты протеста". Среди претендующих на пост президента Белоруссии 53-летняя Анжелика Железнякова из деревни под Минском, 52-летняя ИП Вероника Мищенко из Гомельской области и 44-летний ИП из Минска Александр Гречишников.
Заявления от кандидатов будут принимать до 15 мая, после чего им до 19 июня предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей граждан, которые их поддерживают.
Оппозиционная партия "Справедливый мир" заявила о своем отказе участвовать в выборах. В качестве причины на сайте партии указана эпидемия коронавируса. Оппозиционеры отметили, что проведение выборов в такое время "безответственно и преступно".
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа.
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