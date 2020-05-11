Жителям Болгарии разрешат ходить в кино. Зал может быть наполнен не более чем на 30%.
В стране постепенно снимают ограничительные меры. Также открываются музеи и библиотеки. Их посетителям предстоит строго соблюдать социальную дистанцию и меры предосторожности, носить маски.
Учреждения были закрыты из-за эпидемии коронавируса два месяца назад. В стране введен режим ЧП, который завершится 13 мая. Планов его продления нет. С начала эпидемии в Болгарии зарегистрирован 1981 случай заражения COVID-19.
В Болгарии готовятся начать туристический сезон. Иностранных гостей здесь ждут не раньше июля. В этом году основной упор будет сделан на внутренний туризм. В настоящее время отели Болгарии уже готовятся к предстоящему пляжному сезону. На фоне кризиса закрылись менее 10% отелей.
Еврокомиссия предупреждает: в Европе не исключается вторая волна коронавируса. Даже если сейчас удалось стабилизировать ситуацию, нет гарантий, что вирус не вернется.
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