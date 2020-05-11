Уже свыше 109 тысяч человек больны коронавиурсом в Иране. За минувшие сутки их число выросло еще на 1683 человек.
Как сообщает Министерство здравоохранения Ирана, за сутки скончались 45 человек.
"За прошедшие сутки удалось выявить 1683 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 109 286. За 24 часа также, к сожалению, скончались 45 человек, количество жертв возросло до 6685", — рассказал официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
В Иране не исключают второй волны коронавируса. В первые дни мая число новых случаев снизилось, после чего начался резкий рост.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Иран победил коронавирус. Эта страна стала второй после Китая, которая приняла на себя удар опасной болезни. По состоянию на 5 мая 75% заболевших выздоровели.
Наступление второй волны коронавируса не исключат и в Европе. Еврокомиссия предупредила страны ЕС, что расслабляться рано, даже если сейчас ситуацию удалось стабилизировать. Еврокомиссары призывают оставить закрытыми границы Евросоюза до 15 июня.
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