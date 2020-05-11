Еврокомиссия предрекает вторую волну коронавируса в Европе

Странам Евросоюза необходимо подготовиться ко второй волне коронавируса. Такую рекомендацию дала Еврокомиссия.

По мнению еврокомиссаров, все страны должны быть готовы к такому развитию событий. И даже если сейчас ситуацию удалось стабилизировать, расслабляться рано.

Напомним, что в Швейцарии возобновляют работу магазины и рестораны. Также с 11 мая в стране открываются музеи, библиотеки, точки общественного питания, восстанавливается образовательный процесс. При этом власти страны предупреждают граждан, что опасность коронавируса все еще сильна, поэтому необходимо соблюдать все правила безопасности.

Во Франции с сегодняшнего дня начали восстанавливать образовательный процесс, открылись торговые центры, парикмахерские, книжные и цветочные магазины. Это пока не распространяется на Париж. Также в крупных городах остаются закрытыми пляжи, парки, кафе и рестораны.

В Германии ослабление карантинных мер привело к новой вспышке заболевания. В стране открыли магазины и рестораны, школьники начинают возвращаться за парты.

Между тем в китайском Ухане, откуда по миру распространился коронавирус, вновь начался рост заболеваемости. За минувшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев, пять из них — в Ухане.