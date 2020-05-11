В Париже начали поэтапное снятие ограничительных мер. Однако все жители обязаны носить маски в общественном транспорте.
Для комфорта парижан средства индивидуальной защиты им выдадут бесплатно.
"Мэрия Парижа предоставляет в ваше распоряжению моющуюся тканевую маску. С понедельника 11 мая мы приглашаем вас прийти и забрать вашу маску и маски для членов вашей семьи старше 11 лет бесплатно в аптеках", — сообщает сайт парижской мэрии.
Для ее получения нужно заполнить специальную онлайн-форму, которая размещена на сайте мэрии. Нарушать требование об обязательном ношении маски в Париже дорого — грозит штраф в 135 евро.
С сегодняшнего дня во Франции начали восстанавливать образовательный процесс, открылись торговые центры, парикмахерские, книжные и цветочные магазины. Это пока не распространяется на Париж. Также в крупных городах остаются закрытыми пляжи, парки, кафе и рестораны.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бесплатные многоразовые маски жителям раздадут власти Гонконга. Их получат около 7,5 миллиона человек.
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