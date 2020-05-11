Авиакомпания Avianca Holdings сообщила, что начала процедуру банкротства и реорганизации из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса.
"10 мая 2020 года Avianca Holdings SA и ряд ее дочерних компаний и филиалов подали добровольные ходатайства в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США… чтобы сохранить и реорганизовать предприятия Avianca, в то время как компания продолжает испытывать на себе воздействие пандемии COVID-19", — сообщили представители авиакомпании.
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