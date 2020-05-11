В Индии с 12 мая начнут курсировать поезда

Пассажирские поезда вновь запустят в Индии. Железнодорожное сообщение возобновят 12 мая.

Как сообщает Министерство железнодорожного движения, сначала восстановят полтора десятка маршрутов.

"Железные дороги планируют постепенно возобновить работу пассажирских поездов с 12 мая 2020 года, первоначально с 15 парами специальных поездов, соединяющих Нью-Дели с основными станциями по всей Индии. Бронирование мест в этих поездах начнется в 16.00 11 мая", — написал в микроблоге министр железных дорог Пиюш Гоял.

Поезда будут выезжать из Дели и свяжут столицу с 15 крупными городами

Остановка железнодорожного сообщения вызвала серьезные проблемы в стране

Местные жители не могут вернуться домой, так как в момент закрытия границ между штатами находились на работе в другом регионе.

В стране введен режим изоляции, который действует до 17 мая. На сегодняшний день известно о более 67,1 тысячи случаев инфицирования. Коронавирус унес жизни 2 206 человек.

Ранее сообщалось, что военные Индии и Китая подрались на границе. После конфликта военных с обеих сторон развели. Сейчас командования обеих стран проводят переговоры по инциденту.