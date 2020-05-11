Мэр Нью-Йорка: у нас дети с коронавирусом умерли от нового синдрома

Врачи штата Нью-Йорк столкнулись с новым синдромом, который, по-видимому, связан с COVID-19 и вызывает тяжелые осложнения и даже смерть у очень маленьких детей.
Сегодня на своем брифинге губернатор Эндрю Куомо сказал, что чиновники "ставят в известность " департаменты здравоохранения всех других 49 штатов: у коронавируса появился новый "спутник":
"… от него погибли трое детей — пятилетний ребенок в Нью-Йорке, семилетний ребенок в округе Уэстчестер и подросток в округе Саффолк на Лонг-Айленде — у них у всех, помимо положительных тестов на COVID-19, были признаки воспаления кровеносных сосудов".
Куомо сказал, что в настоящее время в Нью-Йорке 85 случаев заболевания детей, связанных с COVID-19, по сравнению с 73 в субботу.
Во-первых, этот синдром поражает маленьких детей — в основном в возрасте от малыша до начальной школы, которые, как считалось, имеют устойчивый иммунитет против коронавируса.
Во-вторых, симптомы также необычны:
Куомо не исключает возможность того, что
"такие случаи уже бывали раньше, но не соотносились с COVID-19, поскольку внешне никакого сходства".
Американские врачи призывают коллег в других странах проверить детей на наличие нового симптома коронавирусной инфекции.
"Только детей. У взрослых ничего подобного пока нет".
К исследованиям нового синдрома привлечены генетики из Нью-Йоркского Геномного центра и Университета Рокфеллера. Они проводят секвенирование генома и РНК. Ученые надеются, что их исследования дадут ключ к разгадке генетической основы заболевания.
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