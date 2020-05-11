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Мэр Нью-Йорка: у нас дети с коронавирусом умерли от нового синдрома

Мир

Врачи штата Нью-Йорк столкнулись с новым синдромом, который, по-видимому, связан с COVID-19 и вызывает тяжелые осложнения и даже смерть у очень маленьких детей.

Сегодня на своем брифинге губернатор Эндрю Куомо сказал, что чиновники "ставят в известность " департаменты здравоохранения всех других 49 штатов: у коронавируса появился новый "спутник":

"… от него погибли трое детей — пятилетний ребенок в Нью-Йорке, семилетний ребенок в округе Уэстчестер и подросток в округе Саффолк на Лонг-Айленде — у них у всех, помимо положительных тестов на COVID-19, были признаки воспаления кровеносных сосудов".

Детская заболеваемость растет

Куомо сказал, что в настоящее время в Нью-Йорке 85 случаев заболевания детей, связанных с COVID-19, по сравнению с 73 в субботу.

В чем необычность нового синдрома

Во-первых, этот синдром поражает маленьких детей — в основном в возрасте от малыша до начальной школы, которые, как считалось, имеют устойчивый иммунитет против коронавируса.

Во-вторых, симптомы также необычны:

  • вместо респираторных проблем, обычно связанных с COVID-19, у детей начинается воспаление кровеносных сосудов или сердца — по типу синдрома токсического шока и болезни Кавасаки.

Куомо не исключает возможность того, что

"такие случаи уже бывали раньше, но не соотносились с COVID-19, поскольку внешне никакого сходства".

Американские врачи призывают коллег в других странах проверить детей на наличие нового симптома коронавирусной инфекции.

"Только детей. У взрослых ничего подобного пока нет".

К исследованиям нового синдрома привлечены генетики из Нью-Йоркского Геномного центра и Университета Рокфеллера. Они проводят секвенирование генома и РНК. Ученые надеются, что их исследования дадут ключ к разгадке генетической основы заболевания.

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Темы дети нью-йорк коронавирус новый синдром кровеносная система
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