Власти Саудовской Аравии примут меры, необходимые для предотвращения дефицита государственного бюджета, который возник из-за обвала цен на нефть и пандемии COVID-19.
Об этом сообщил министр финансов страны Мухаммед аль-Джадаан.
С 1 июня в королевстве будет приостановлена выплата прожиточного минимума, с 1 июля налог на добавленную стоимость будет увеличен в три раза и составит 15%.
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