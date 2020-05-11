В Саудовской Аравии повысят НДС в три раза

Власти Саудовской Аравии примут меры, необходимые для предотвращения дефицита государственного бюджета, который возник из-за обвала цен на нефть и пандемии COVID-19.

Об этом сообщил министр финансов страны Мухаммед аль-Джадаан.

С 1 июня в королевстве будет приостановлена выплата прожиточного минимума, с 1 июля налог на добавленную стоимость будет увеличен в три раза и составит 15%.