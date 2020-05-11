Власти города Уханя в Китае, где была отмечена первая вспышка коронавирусной инфекции, сохранят жесткие ограничительные меры, чтобы не допустить повторной волны заболеваемости COVID-19. Ранее в городе был обнаружен больной в тяжелом состоянии.
"На текущий момент в городе продолжают предприниматься жёсткие меры для борьбы с вирусом, мы решительно не допустим повторной волны эпидемии", — сообщили в городском комитете по вопросам гигиены и здравоохранения.
За последние сутки в Ухане отмечено пять новых случаев заболевания коронавирусом.
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