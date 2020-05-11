Российская Федерация не имеет права отмечать День Победы в Великой Отечественной войне.
Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Главный принцип и нашей, и европейской памяти — это "никогда снова". А Россия использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны", — рассказал бывший дипломат.
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