Число вновь зарегистрированных инфицирований коронавирусом в Германии поползло вверх на фоне ослабления ограничительных мер.
Таковы данные Института Роберта Коха (RKI).
Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель объявила о широком ослаблении национальных ограничений в среду после переговоров с лидерами 16 земель Германии.
"Все магазины и рестораны будут открыты заново, ученики постепенно вернутся в класс, высшая футбольная лига Германии-возобновится уже в ближайшие выходные", - объявила госпожа канцлер 6 мая.
Жителям страны намеченные темпы снятия ограничений показались чересчур медленными и в субботу, 9 мая, люди вышли на улицы с требованием более быстрой отмены карантина.
протест в Берлине
Эти последние официальные данные, по-видимому, показывают, что число инфекций Covid-19 в Германии может снова расти быстрее.
Поэтому правительство предупредило, что если вирус начнет распространяться более быстрыми темпами, некоторые ограничения могут быть вновь введены.
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