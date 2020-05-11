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Источник Правда.Ру

Ослабление режима изоляции в Германии привело к росту числа зараженных

Мир » Европа » Евросоюз

Число вновь зарегистрированных инфицирований коронавирусом в Германии поползло вверх на фоне ослабления ограничительных мер.

Таковы данные Института Роберта Коха (RKI).

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель объявила о широком ослаблении национальных ограничений в среду после переговоров с лидерами 16 земель Германии.

"Все магазины и рестораны будут открыты заново, ученики постепенно вернутся в класс, высшая футбольная лига Германии-возобновится уже в ближайшие выходные", - объявила госпожа канцлер 6 мая.

Темп снятия карантина не устраивает население

Жителям страны намеченные темпы снятия ограничений показались чересчур медленными и в субботу, 9 мая, люди вышли на улицы с требованием более быстрой отмены карантина.

Полиция применила перцовый баллончик в столкновении с антиблокировочными демонстрантами в Берлине

протест в Берлине

В дело пришлось вмешаться полиции: 

  • в Берлине у Рейхстага арестовали около 30 человек за несоблюдение мер социальной дистанции. 
  • протестующие, по сообщениям властей, не остались в долгу и забрасывали полицейских бутылками.

Итог протестной акции

  • В воскресенье зарегистрированы вспышки коронавирусной пневмонией на мясоперерабатывающих предприятиях в земле Северная Рейн-Вестфалия и Шлезвиг-Гольштейн,
  • в Тюрингии, как сообщается, было зарегистрировано более 80 случаев инфицирования на 100 тысяч человек, 

Эти последние официальные данные, по-видимому, показывают, что число инфекций Covid-19 в Германии может снова расти быстрее.

Поэтому правительство предупредило, что если вирус начнет распространяться более быстрыми темпами, некоторые ограничения могут быть вновь введены.

 

 

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Темы германия коронавирус протесты в берлине снятие ограничений рост числа заражений
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