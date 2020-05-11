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Источник Правда.Ру

Китай сообщил о 17 новых зараженных коронавирусом в Ухане

Мир

Сегодня из Китая пришло сообщение о выявлении 17 новых случаев заражения COVID-19.

Это самый высокий ежедневный рост с 28 апреля.

По данным комитета здравоохранения КНР, из новых случаев

  • 7 были так называемыми "завезенными",
  • 5 были зарегистрированы в городе Ухань;  это самый высокий показатель с 11 марта,
  • 12 человек болеют бессимптомно.

В настоящее время

  • общее число зараженных коронавирусом в Китае - 82 918 человек,
  • число погибших не изменилось - их 4633 человека.

Напомним, что Ухань, город,где коронавирус появился впервые, сейчас активно возвращается к нормальной жизни:

В Ухане откроют достопримечательности

Китай снял блокаду с Уханя

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китай ухань коронавирус
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