Китай сообщил о 17 новых зараженных коронавирусом в Ухане

Сегодня из Китая пришло сообщение о выявлении 17 новых случаев заражения COVID-19.
Это самый высокий ежедневный рост с 28 апреля.
По данным комитета здравоохранения КНР, из новых случаев
Напомним, что Ухань, город,где коронавирус появился впервые, сейчас активно возвращается к нормальной жизни:
В Ухане откроют достопримечательности
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.