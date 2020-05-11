Китай сообщил о 17 новых зараженных коронавирусом в Ухане

Сегодня из Китая пришло сообщение о выявлении 17 новых случаев заражения COVID-19.

Это самый высокий ежедневный рост с 28 апреля.

По данным комитета здравоохранения КНР, из новых случаев

7 были так называемыми "завезенными",

5 были зарегистрированы в городе Ухань; это самый высокий показатель с 11 марта,

12 человек болеют бессимптомно.

В настоящее время

общее число зараженных коронавирусом в Китае - 82 918 человек,

число погибших не изменилось - их 4633 человека.

Напомним, что Ухань, город,где коронавирус появился впервые, сейчас активно возвращается к нормальной жизни:

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