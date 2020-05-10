США терроризируют гигантские шершни из Азии

Не только коронавирус прибыл в США из Азии и теперь терроризирует страну. На континенте объявили гигантские шершни-убийцы, которые также прибыли из Азии.

Гигантские шершни убивают местных пчел, отрывая им головы. Местные фермеры находят целые кладбища насекомых. Ученые и биологи до сих пор не могут понять, как опасные шершни проникли на территорию США.