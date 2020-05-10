Не только коронавирус прибыл в США из Азии и теперь терроризирует страну. На континенте объявили гигантские шершни-убийцы, которые также прибыли из Азии.
Гигантские шершни убивают местных пчел, отрывая им головы. Местные фермеры находят целые кладбища насекомых. Ученые и биологи до сих пор не могут понять, как опасные шершни проникли на территорию США.
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Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.