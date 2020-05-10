Российское министерство обороны сообщило о вылете шестого самолета Ил-76 с техникой и военными, который помогали Италии в борьбе с COVID-19.
"C аэродрома "Виллафранка" в РФ вылетел шестой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии", — говорится в сообщении.
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