Ил-76 с российскими военными на борту вылетел из Италии

Российское министерство обороны сообщило о вылете шестого самолета Ил-76 с техникой и военными, который помогали Италии в борьбе с COVID-19.

"C аэродрома "Виллафранка" в РФ вылетел шестой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии", — говорится в сообщении.