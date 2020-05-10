Президент США Дональд Трамп обеспокоен, что вторая волна заболеваемости коронавирусом помешает его переизбранию осенью 2020 года. Именно на осень ученые прогнозируют повторение массовой вспышки COVID-19.
Источники в Белом доме утверждают, что Трамп потрясен тем, насколько быстро снижается его популярность относительно кандидата в президенты страны от Демократической партии Джо Байдена.
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