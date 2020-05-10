Вторая волна коронавируса может помешать переизбранию Трампа

Президент США Дональд Трамп обеспокоен, что вторая волна заболеваемости коронавирусом помешает его переизбранию осенью 2020 года. Именно на осень ученые прогнозируют повторение массовой вспышки COVID-19.

Источники в Белом доме утверждают, что Трамп потрясен тем, насколько быстро снижается его популярность относительно кандидата в президенты страны от Демократической партии Джо Байдена.