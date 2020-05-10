Американский предприниматель Илон Маск может оказаться современным Штирлицем. Такое мнение озвучил член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
Так он прокомментировал то, что Маск назвал бывшего министра труда США "идиотом". Затем бизнесмен извинился и назвал его "скучным идиотом". Примечательно, что он сделал это на русском языке.
"Наконец-то все прояснилось. Маск, как настоящий русский человек, не мог не отпраздновать 9 мая, и по русскому обычаю злоупотребил", — пояснил Ионин.
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