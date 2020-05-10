Илона Маска назвали "Штирлицем"

Американский предприниматель Илон Маск может оказаться современным Штирлицем. Такое мнение озвучил член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Так он прокомментировал то, что Маск назвал бывшего министра труда США "идиотом". Затем бизнесмен извинился и назвал его "скучным идиотом". Примечательно, что он сделал это на русском языке.