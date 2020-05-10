В ДНР назвали Саакашвили "западным эмиссаром"

Назначение беглого президента Грузии Михаила Саакашвили на главный государственный пост говорит о том, что Зеленский наделил его полномочиями "западного эмиссара".

Такое мнение озвучил руководитель Центрального исполкома ОД "Донецкая Республика" Алексей Муратов.