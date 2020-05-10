Назначение беглого президента Грузии Михаила Саакашвили на главный государственный пост говорит о том, что Зеленский наделил его полномочиями "западного эмиссара".
Такое мнение озвучил руководитель Центрального исполкома ОД "Донецкая Республика" Алексей Муратов.
"Затянувшаяся эпопея с возвращением на политическую арену Михаила Саакашвили, беглого президента Грузии, получившего и утратившего украинское гражданство по воле Порошенко, а затем вновь восстановленного в гражданстве Зеленским, вчера завершилась назначением его главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета при президенте Украины. Этот шаг Зеленского дает ряд важных сигналов, которые необходимо учитывать, в том числе в разрезе перспектив урегулирования конфликта на территории Донбасса", — пояснил чиновник.
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