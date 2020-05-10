Трамп поставил на место Буша

Президент США Дональд Трамп не оценил советы бывшего американского лидера Джорджа Буша относительно пандемии коронавируса. Ранее он записал видеообращение, в котором призвал американцев объединиться и забыть о политических разногласиях.

Трамп заявил, что ценит советы Буша, однако решил спросить у него, где он был во время процедуры импичмента, поскольку его никто не мог найти.