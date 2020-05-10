Президент США Дональд Трамп не оценил советы бывшего американского лидера Джорджа Буша относительно пандемии коронавируса. Ранее он записал видеообращение, в котором призвал американцев объединиться и забыть о политических разногласиях.
Трамп заявил, что ценит советы Буша, однако решил спросить у него, где он был во время процедуры импичмента, поскольку его никто не мог найти.
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