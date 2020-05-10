Военнослужащие Индии и Китая подрались в районе горной погранзаставы на границе индийского штата Сикким и КНР. Агентство PTI сообщило, что среди индийских пограничников есть пострадавшие.
После конфликта военных с обеих сторон развели. Сейчас командования обеих стран проводят переговоры по инциденту.
"Войска решают такие вопросы совместно в соответствии с установленными протоколами. Такой инцидент произошел впервые после долгого перерыва", — сообщил источник.
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