Военнослужащие Индии и Китая подрались на границе

Военнослужащие Индии и Китая подрались в районе горной погранзаставы на границе индийского штата Сикким и КНР. Агентство PTI сообщило, что среди индийских пограничников есть пострадавшие.

После конфликта военных с обеих сторон развели. Сейчас командования обеих стран проводят переговоры по инциденту.