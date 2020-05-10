Конфликт в Донбассе назвали "тлеющим" в МИД России

Ситуация в Донбассе уже не напоминает замороженный конфликт, а является "тлеющим" конфликтом. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"К сожалению, последние события в Донбассе свидетельствуют о том, что внутриукраинский кризис, которому пошёл уже седьмой год, скорее приобрёл характер не замороженного, а тлеющего конфликта", — сообщил Руденко.

По словам замглавы МИД, разрушений и жертв среди мирного населения можно было бы избежать, если бы Киев выполнял Минские соглашения.