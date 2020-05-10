Ситуация в Донбассе уже не напоминает замороженный конфликт, а является "тлеющим" конфликтом. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
"К сожалению, последние события в Донбассе свидетельствуют о том, что внутриукраинский кризис, которому пошёл уже седьмой год, скорее приобрёл характер не замороженного, а тлеющего конфликта", — сообщил Руденко.
По словам замглавы МИД, разрушений и жертв среди мирного населения можно было бы избежать, если бы Киев выполнял Минские соглашения.
"Донецк и Луганск к такой работе готовы, Киев же под разными предлогами уходит от прямого диалога с Донбассом, стремясь вытеснить его представителей из переговорного процесса", — отметил Руденко.
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