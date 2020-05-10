Актриса Меган Маркл и её муж принц Гарри теперь проживают на вилле 50-летнего голливудского продюсера Тайлера Перри в Беверли-Хиллз.
Площадь дома составляет более двух тысяч квадратных метров. Особняк насчитывает восемь спален и 12 ванных комнат. Стоимость виллы оценивается в 18 миллионов долларов.
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