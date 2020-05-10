Иран готов произвести обмен заключенными с США

Иранские власти заявили, что готовы провести переговоры по реализации обмена заключенными с американской стороной. Об этом сообщил официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

"Мы заявили, что без каких-либо предварительных условий готовы к обмену всех заключенных и переговорам по этому вопросу с США", — рассказал Рабии.

По его словам, власти США пока не дали своего ответа.