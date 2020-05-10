Иранские власти заявили, что готовы провести переговоры по реализации обмена заключенными с американской стороной. Об этом сообщил официальный представитель иранского правительства Али Рабии.
"Мы заявили, что без каких-либо предварительных условий готовы к обмену всех заключенных и переговорам по этому вопросу с США", — рассказал Рабии.
По его словам, власти США пока не дали своего ответа.
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