Бывший президент США Барак Обама раскритиковал действия нынешнего главы государства Дональда Трампа. По его мнению, нынешняя эпидемиологическая обстановка в стране показывает, что Трамп халатно отнесся к кризисной ситуации и не вовремя не принял важных решений.
"Отчасти это причина, по которой ответ на этот глобальный кризис был такой вялый и спорадический", - отметил Обама.
Также экс-президент подверг критике окружения Трампа в Белом доме, назвав его политику "наплевательской".
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