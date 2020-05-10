Барак Обама раскритиковал действия Дональда Трампа в период пандемии

Бывший президент США Барак Обама раскритиковал действия нынешнего главы государства Дональда Трампа. По его мнению, нынешняя эпидемиологическая обстановка в стране показывает, что Трамп халатно отнесся к кризисной ситуации и не вовремя не принял важных решений.

"Отчасти это причина, по которой ответ на этот глобальный кризис был такой вялый и спорадический", - отметил Обама.

Также экс-президент подверг критике окружения Трампа в Белом доме, назвав его политику "наплевательской".