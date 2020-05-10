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Илон Маск запустил завод Tesla в Калифорнии, несмотря на запрет властей

Мир

Завод по производству электрических автомобилей Tesla возобновил работу 10 мая после почти полуторамесячного простоя. Производственные мощности были остановлена 23 марта из-за распространения коронавируса.

Губернатор штата Гевин Ньюсом разрешил некоторым предприятиям возобновить работу, однако санитарные власти не внесли компанию Tesla в список тех, кому будет разрешено возобновить работу. Тогда глава Tesla Илон Маск заявил, что переносит штаб-квартиру компании из Калифорнии в Неваду и Техас, а также подаёт в суд, поскольку его компания относится к важнейшей инфраструктуре.

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