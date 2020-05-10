Предприниматель и бизнесмен Илон Маск из Америки обругал бывшего министра труда США Роберта Райха на русском языке.
"Илон Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем проявлении", — написал в twitter министр.
"Идиот", — прокомментировал пост на русском языке Илон Маск.
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