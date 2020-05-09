Четвертый самолет с российскими медиками вылетел из Италии

Из Италии вылетел четвертый самолет Ил-76 с российскими военными медиками на борту. На родину должны прибыть 14 медиков.

Напомним, с 22 марта в Италии работали восемь бригад военных вирусологов, которые прибыли на 15 самолетах ВКС РФ и доставили в страну необходимую технику.