Из Италии вылетел четвертый самолет Ил-76 с российскими военными медиками на борту. На родину должны прибыть 14 медиков.
Напомним, с 22 марта в Италии работали восемь бригад военных вирусологов, которые прибыли на 15 самолетах ВКС РФ и доставили в страну необходимую технику.
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