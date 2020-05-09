Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал украинского лидера Владимира Зеленского не вмешиваться в дела России. Так парламентарий прокомментировал идею президента Украины установить памятник в Симферополе.
"Украина не имеет никакого отношения к Крыму. Все это выглядит кощунственно", — подчеркнул Шеремет.
Депутат посоветовал Зеленскому не думать о возведении новых памятников, а подумать над тем как сохранить уже существующие.
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