Зеленского призвали не вмешиваться в дела России

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал украинского лидера Владимира Зеленского не вмешиваться в дела России. Так парламентарий прокомментировал идею президента Украины установить памятник в Симферополе.

"Украина не имеет никакого отношения к Крыму. Все это выглядит кощунственно", — подчеркнул Шеремет.

Депутат посоветовал Зеленскому не думать о возведении новых памятников, а подумать над тем как сохранить уже существующие.