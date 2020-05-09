Пресс-служба главы Приднестровья сообщила об установке памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Бюст располагается в Тирасполе на территории военного городка Опергруппы российских войск.
Уточняется, что Жуков не раз бывал в Тирасполе, будучи командиром Одесского военного округа.
В церемонии открытия памятника участвовал глава Приднестровья Вадим Красносельский, который отметил, что в последнее время у советского народа хотят отнять подвиг Жукова или как-либо дискредитировать.
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