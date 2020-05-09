Украинские националисты прошлись маршем по Одессе

В Одессе националисты провели шествие по главной улицы города с символикой пособников нацистов из УПА* и других коллаборационистских организаций.

"Группа активистов организаций праворадикального толка промаршировала по аллее Славы с портретами коллаборационистов из ОУН*, УПА* и других подобных организаций, а также символикой дивизии СС "Галичина". Проделав это, активисты расположились у выхода на аллею Славы. На них карантинные ограничения "больше двух не собираться", конечно, не распространяются", — сообщило интернет-издание "Таймер".

* - запрещенная в России организация.