Повар Василий Омелянович покончил жизнь самоубийством на украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.
По предварительным данным, трагедия произошла 8 мая. Для погибшего это была уже пятая экспедиция на Антарктиду. Известно, что Омелянович покончил с собой из-за личных проблем.
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