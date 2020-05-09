В Антарктиде покончил жизнь самоубийством украинский повар

Повар Василий Омелянович покончил жизнь самоубийством на украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.

По предварительным данным, трагедия произошла 8 мая. Для погибшего это была уже пятая экспедиция на Антарктиду. Известно, что Омелянович покончил с собой из-за личных проблем.