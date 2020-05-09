Координатор акции "Бессмертный полк" в Швейцарии Светлана Конев сообщила агентству РИА "Новости" о том, что в Швейцарии удалось отметить праздник Дня Победы, несмотря на меры ограничений из-за коронавируса. Дипломаты из стран СНГ и России возложили цветы на могилы погибших красноармейцев.
"Мы должны были учитывать карантинные меры и наличие ограничений на сбор больше пяти человек. И поэтому я очень хотела бы поблагодарить посольство Российской Федерации и постпредство РФ в Женеве, которые продумали и организовали возложение венков в Базеле, чтобы из-за коронавируса в этом году не было паузы. Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин в этот раз возложил венок от всей русскоязычной диаспоры на кладбище Хёрнли", — сказала она.
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