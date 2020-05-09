В Швейцарии удалось отметить День Победы

Координатор акции "Бессмертный полк" в Швейцарии Светлана Конев сообщила агентству РИА "Новости" о том, что в Швейцарии удалось отметить праздник Дня Победы, несмотря на меры ограничений из-за коронавируса. Дипломаты из стран СНГ и России возложили цветы на могилы погибших красноармейцев.