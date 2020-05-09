В Сеуле разразилась новая волна заражения коронавирусом

Власти Сеула приняли решение о закрытии всех развлекательных заведений в городе на карантин в связи с новой вспышкой заболеваемости коронавирусом.

Сообщается, что волна заболеваемости началась после того, как один больной без симптомов заболевания посетил местный клуб.

С 9 мая вступает в силу приказ, который запрещает работу ресторанам, клубам, барам и другим развлекательным заведениям.