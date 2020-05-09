Власти Сеула приняли решение о закрытии всех развлекательных заведений в городе на карантин в связи с новой вспышкой заболеваемости коронавирусом.
Сообщается, что волна заболеваемости началась после того, как один больной без симптомов заболевания посетил местный клуб.
С 9 мая вступает в силу приказ, который запрещает работу ресторанам, клубам, барам и другим развлекательным заведениям.
"Беззаботность может привести к вспышке инфекции — мы ясно это поняли на примере целой группы заразившихся в клубе в районе Итхэвон", — рассказал мэр Сеула Пак Вонсун.
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