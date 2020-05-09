В Национальном центре ядерных исследований, который находится в Польше произошел пожар. Пламя не успело дойти до центра, где хранятся радиоактивные вещества.
"После тушения пожара были произведены дозиметрические измерения на месте происшествия. Радиоактивных загрязнений обнаружено не было", — приводится сообщение агентства.
В исследовательском центре уточнили, что пожар нанес не существенный ущерб, в том числе и материального плана.
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