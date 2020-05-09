Лукашенко поздравил Трампа с победой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал президенту США Дональду Трампу свои поздравления с 75-летием победы над фашизмом. Также лидер республики призвал мировое сообщество объединить усилия для сохранения мира в условиях пандемии.