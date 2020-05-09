Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал президенту США Дональду Трампу свои поздравления с 75-летием победы над фашизмом. Также лидер республики призвал мировое сообщество объединить усилия для сохранения мира в условиях пандемии.
"Беларусь, как и все республики Советского Союза, героически сражалась с врагом за мирное будущее человечества. Наша страна высоко ценит солидарность участников антигитлеровской коалиции, в том числе поддержку США в рамках программ ленд-лиза и восстановления разрушенной войной экономики. Убежден, что в сегодняшних непростых обстоятельствах международное сообщество должно объединить свои усилия в целях сохранения мира и стабильности", — говорится в поздравлении Трампу.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Утром 7 мая задержали красноярского предпринимателя Анатолия Быкова. В очередной раз — и каждый раз о проблемах бизнесмена сообщает пресса всей страны.