Президент Молдавии Игорь Додон рассказал о перезахоронии 45-ти солдат, которые погибли при освобождении Молдавии во время Великой Отечественной войне.

"Сегодня мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, это день памяти и скорби, поскольку мы вспоминаем о тех, кто сражался за эту землю, за нашу страну. Сегодня мы участвуем в перезахоронении 45 неизвестных солдат, победа была общей — всех народов Советского Союза, и мы были частью этой победы, но в этих гробах находятся останки 45 неизвестных молодых ребят, которые отдали жизнь чтобы мы жили", — сказал президент.