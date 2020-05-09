Белорусский лидер Александр Лукашенко направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
"Неоценим вклад в общую Победу над фашизмом белорусов и россиян. Мы гордимся силой духа и беспримерным мужеством доблестных воинов и тружеников тыла. Склоняем головы перед теми, кто отдал жизнь за Отечество", — написал Лукашенко.
"Единство, дружба и взаимовыручка наших народов, проверенные в тяжелейших испытаниях военного времени, останутся незыблемой основой для дальнейшего стратегического развития белорусско-российского партнерства", — сказано в телеграмме.
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