Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал в борьбе с коронавирусом быть едиными и вспомнить события 1945 года. По мнению главы ООН, те события нужно помнить, чтобы не допускать в будущем новых попыток посеять рознь и распространять ненависть.
"Отмечая эту 75-ю годовщину, давайте вспомним уроки 1945 года и объединим усилия в целях ликвидации пандемии и построения будущего, в котором процветают мир, безопасность и достоинство для всех", — пояснил Гутерриш.
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