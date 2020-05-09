Генсек ООН призвал объединиться в борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал в борьбе с коронавирусом быть едиными и вспомнить события 1945 года. По мнению главы ООН, те события нужно помнить, чтобы не допускать в будущем новых попыток посеять рознь и распространять ненависть.