Известный бизнесмен Майкл Блумберг 4 марта объявил о решении покинуть президентскую гонку и уступить своё место бывшему вице-президенту Джо Байдену, чтобы тот победил Дональда Трампа. Уже в апреле Блумберг стал владельцем ранчо стоимостью почти 45 миллионов долларов.
Речь идёт об имении в штате Колорадо площадью 1,8 тысяч гектар. Ранее участком владел финансист Генри Кравис.
На территории ранчо располагается главный дом площадью 19 тысяч квадратных футов., в котором имеются пять спален, винный погреб, личный театр и гидромассажная ванна. На территории также имеются бассейн, поле для гольфа с четырьмя лунками, теннисный корт, вертолетная площадка, вертолетный ангар, две большие каюты для гостей и каретный двор, а также хозяйственные постройки для персонала и лошадей.
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